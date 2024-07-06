АвтоВАЗ сократил линейку Vesta NG: Sportline снят с производства

В первую неделю июля Волжский автозавод пересмотрел модификации флагмана Lada. Портал «Лада.онлайн» обратил внимание: из прайс-листов Vesta NG убрали версии Comfort, Life, Enjoy и Techno, оставив только одноимённые улучшенные варианты с кодом '24.
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