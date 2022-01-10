Казарму обложили ста томами // Офицерам управления авиации ФСБ приготовили дело для чтения

Как стало известно “Ъ”, главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР завершило расследование громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве, фигурантами которого являются три старших офицера управления авиации (УА) ФСБ России.
Как стало известно “Ъ”, главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР завершило расследование громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве, фигурантами которого являются три старших офицера управления авиации (УА) ФСБ России.
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