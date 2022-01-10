FiNE-NEWS

1 188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Казарму обложили ста томами // Офицерам управления авиации ФСБ приготовили дело для чтения

Казарму обложили ста томами // Офицерам управления авиации ФСБ приготовили дело для чтения

Как стало известно “Ъ”, главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР завершило расследование громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве, фигурантами которого являются три старших офицера управления авиации (УА) ФСБ России.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх