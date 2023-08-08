У России появляется шикарная возможность поставить заслон казнокрадам и коррупционерам!

Владимир Соколов еще смешнее когда арест на счета и долг в мульен потому, что у тебя фамилия такая же))

Nikolay Kuchkov Потом ваше поведение будет привязано к электронному рублю и наказывать вас будут электронно,штрафы списываться автоматически,блокироваться доступ к кошельку,перешли улицу в неположенном месте-штраф, на красный пошли-штраф,алименты-автоматом с каждого рубля и т.д. Но думается. что всё равно, вода дырочку найдёт!..