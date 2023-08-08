ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Чашка утреннего чая с пряником побуждает прожить приятные новости с особыми ощущениями.
У России появляется шикарная возможность поставить заслон казнокрадам и коррупционерам!
Комментарии
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Владимир Соколов
еще смешнее когда арест на счета и долг в мульен потому, что у тебя фамилия такая же))
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8 час.
Nikolay Kuchkov
Потом ваше поведение будет привязано к электронному рублю и наказывать вас будут электронно,штрафы списываться автоматически,блокироваться доступ к кошельку,перешли улицу в неположенном месте-штраф, на красный пошли-штраф,алименты-автоматом с каждого рубля и т.д. Но думается. что всё равно, вода дырочку найдёт!..
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6 час.
Владимир Соколов
к этому еще прилагается и высокотехнологическое оборудование))которое не малых денег стоит, которых у половины населения просто нет.
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9 мин.
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