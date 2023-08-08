Темы дня

125 120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Сначала зайдут, а потом такая резня начнется, Волынская резня просто ребяческими играми им покажется...  Что самое гл...Холопам приготови...
  • Владимир Соколов
    к этому еще прилагается и высокотехнологическое оборудование))которое не малых денег стоит, которых у половины населе...У России появляет...
  • александр почекунин
    "Турецкий трембит...

У России появляется шикарная возможность поставить заслон казнокрадам и коррупционерам!

У России появляется шикарная возможность поставить заслон казнокрадам и коррупционерам!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Здравствуйте, мои дорогие читатели. Чашка утреннего чая с пряником побуждает прожить приятные новости с особыми ощущениями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
еще смешнее когда арест на счета и долг в мульен потому, что у тебя фамилия такая же))
Ответить
8 час.
Nikolay Kuchkov
Потом ваше поведение будет привязано к электронному рублю и наказывать вас будут электронно,штрафы списываться автоматически,блокироваться доступ к кошельку,перешли улицу в неположенном месте-штраф, на красный пошли-штраф,алименты-автоматом с каждого рубля и т.д. Но думается. что всё равно, вода дырочку найдёт!..
Ответить
6 час.
Владимир Соколов
к этому еще прилагается и высокотехнологическое оборудование))которое не малых денег стоит, которых у половины населения просто нет.
Ответить
9 мин.

Картина дня

наверх