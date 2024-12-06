Девелоперы из комфорт-класса активно переходят в бизнес-класс

Несмотря на рост ключевой ставки, отмену льготных ипотечных программ и повышение ставок по ипотеке в целом, объем ввода нового предложения на рынок жилья Москвы превышает прошлогодние показатели, при этом максимальный объем и рост зафиксирован в сегменте "бизнес".