В Беларуси с размахом отметили Праздник труда

Минск, 1 мая /Синьхуа/ -- В Беларуси 1 мая традиционно отметили Праздник труда. В этот день профсоюзы организовали по всей стране яркие праздничные мероприятия, в которых белорусы и гости столицы принимали участие как семьями, так и трудовыми коллективами.