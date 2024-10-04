Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 714 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    Абхазы обычные тупые лодыри, в СССР жили за счёт Союза, сейчас живут за счёт России, имея огромное наследие от СССР, ...Абхазы пожалели, ...
  • Sergiy Che
    Пока Россия сохнет - Запад сдохнет! 🤣The Spectator: На...
  • Sergey Sergey
    Полная туфта. Привозить мигрантов выгодно тем кто им платит половину от того, что хочет коренной житель. Поэтому пуст...Хамство в отношен...

Хамство в отношении мигрантов: письмо от мигрантки

Хамство в отношении мигрантов: письмо от мигрантки

КИТЧ &Life Прошу прочитать письмо в "редакцию" канала от женщины из Таджикистана, которая приехала к мужу в Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Георгий Михалев
Ну если у нас так плохо, какого хера к нам претесь, скоты.
Ответить
1 час.
VK
Valeriy Korolev
Не понимаю, зачем вы живете среди хамов?
Ответить
41 мин.
SS
Sergey Sergey
Полная туфта. Привозить мигрантов выгодно тем кто им платит половину от того, что хочет коренной житель. Поэтому пусть владелец строительной фирмы меньше ложит себе в карман и увеличит зарплату, сразу найдутся желающие. И по пособиям сказок не нужно, купил гражданство, оформился на работу и уже имеешь право на выплаты и семейный капитал, а чего ты для этого сделал? Налоги за месяц уплатил? Вопросов много, хотя в целом они не к мигрантам, а тем кто этот процесс регулирует.
Ответить
18 мин.

Картина дня

наверх