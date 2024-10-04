КИТЧ &Life Прошу прочитать письмо в "редакцию" канала от женщины из Таджикистана, которая приехала к мужу в Россию.
Хамство в отношении мигрантов: письмо от мигрантки
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Ну если у нас так плохо, какого хера к нам претесь, скоты.
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1 час.
VK
Valeriy Korolev
Не понимаю, зачем вы живете среди хамов?
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41 мин.
SS
Sergey Sergey
Полная туфта. Привозить мигрантов выгодно тем кто им платит половину от того, что хочет коренной житель. Поэтому пусть владелец строительной фирмы меньше ложит себе в карман и увеличит зарплату, сразу найдутся желающие. И по пособиям сказок не нужно, купил гражданство, оформился на работу и уже имеешь право на выплаты и семейный капитал, а чего ты для этого сделал? Налоги за месяц уплатил? Вопросов много, хотя в целом они не к мигрантам, а тем кто этот процесс регулирует.
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18 мин.
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