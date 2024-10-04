Хамство в отношении мигрантов: письмо от мигрантки

SS

Sergey Sergey

Полная туфта. Привозить мигрантов выгодно тем кто им платит половину от того, что хочет коренной житель. Поэтому пусть владелец строительной фирмы меньше ложит себе в карман и увеличит зарплату, сразу найдутся желающие. И по пособиям сказок не нужно, купил гражданство, оформился на работу и уже имеешь право на выплаты и семейный капитал, а чего ты для этого сделал? Налоги за месяц уплатил? Вопросов много, хотя в целом они не к мигрантам, а тем кто этот процесс регулирует.