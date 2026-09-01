МИД России: Швеция бездействует на фоне атак беспилотников на посольство РФ

Директор первого Европейского департамента МИД Артем Студенников заявилРИА Новости. что Швеция бездействует на фоне атак беспилотников на российское посольство.
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