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До «Матрицы» он снимался в рекламе кукурузных хлопьев: 20 редких фото молодого Киану

До «Матрицы» он снимался в рекламе кукурузных хлопьев: 20 редких фото молодого Киану

2 сентября Киану Ривз отмечает день рождения. Сегодня его знают как Нео из «Матрицы» и Джона Уика — актёров, ставших символами целых эпох в кино.

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