Аффилиация в психологии: зачем нужны друзья и отношения?

Аффилиация в психологии — потребность индивида быть частью общества, коллектива, группы. Необходимость ощущать принадлежность к какому-либо движению, иметь друзей по интересам, союзников, соратников, спутников, партнеров.
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