Ловись рыбка большая и маленькая) 🐟🐟🐟 1 марта на пруду «Гоголичево» в хуторе Черкесовском пройдут соревнования по подледной ловле хищной рыбы! Возрастных ограничений для участия в состязании нет.
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Ловись рыбка большая и маленькая) 🐟🐟🐟 1 марта на пруду «Гоголичево» в хуторе Черкесовском пройдут соревнования по подледной ловле хищной рыбы! Возрастных ограничений для участия в состязании нет.