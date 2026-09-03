Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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5 самых узнаваемых пистолетов-пулеметов Второй мировой войны

Вторая мировая война стала временем триумфа автоматического оружия. Пистолеты-пулемёты и автоматические винтовки, появившиеся ещё в конце Первой мировой, именно в 1940-х годах раскрыли свой потенциал в полной мере.

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