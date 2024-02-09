Вы нам не соотечественники. Ким Чен Ын о готовности «ударить в любой момент» по Южной Корее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии 8 февраля заявил, что Вооруженные силы КНДР без колебания сокрушат противника в случае применения силы против Пхеньяна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии