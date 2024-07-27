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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Выдыхаем: GTA VI и другим ААА-хитам забастовка актеров не навредит Портал Eurogamer ...

Выдыхаем: GTA VI и другим ААА-хитам забастовка актеров не навредит Портал Eurogamer ...

Выдыхаем: GTA VI и другим ААА-хитам забастовка актеров не навредитПортал Eurogamer провел опрос крупных студий, такими как Ubisoft, Activision и Take-Two, чтобы выяснить, как забастовка профсоюза SAG-AFTRA повлияет на разработку игр.

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