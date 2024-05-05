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Гранат о Тюкавине в Европе: «Костя потянет топ-5 с его работоспособностью и желанием. Надо ехать»

В 27-м туре Мир РПЛ «Динамо» дома обыграло «Сочи» (3:2). – У «Динамо» всегда такие валидольные концовки.

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