В Петербурге автобус с пассажирами упал с моста в Мойку и ушёл под воду, есть погибшие

Страшная трагедия произошла сегодня в Санкт-Петербурге, здесь пассажирский автобус, в котором находилось не менее 15 человек, рухнул с Поцелуева моста в реку Мойка и полностью ушёл под воду, есть погибшиеФОТО Telegram-канал Mash читайте на monocle.