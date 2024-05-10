В Петербурге автобус с пассажирами упал с моста в Мойку и ушёл под воду, есть погибшие

Страшная трагедия произошла сегодня в Санкт-Петербурге, здесь пассажирский автобус, в котором находилось не менее 15 человек, рухнул с Поцелуева моста в реку Мойка и полностью ушёл под воду, есть погибшиеФОТО Telegram-канал Mash читайте на monocle.
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