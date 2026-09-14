В Ростовской области сбиты около 50 украинских беспилотников, повреждены дома и автомобили

Ночью в Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили около 50 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 16 районах области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
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