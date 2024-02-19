Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

У граждан России начали возникать проблемы и со счетами в банках ОАЭ. Крупные банки в этой стране начали ограничивать расчеты с РФ и закрывать счета российским компаниям и физическим лицам из-за опасений попасть под вторичные санкции США.
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