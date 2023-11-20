Как было отмечено ранее, специальная военная операция на Украине, вернее, ее неожиданное для большинства перерастание в широкомасштабную кровопролитную войну, стало сильнейшим стрессом не только для ВС РФ, но и для всего российского общества.
Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Лет 15 назад надо было НВП в школы возвращать. Вся либерасня к этому и вела - к нам припрутся и "возьмут тёпленькими". СРОЧНО надо ЭТО ВОЗВРАЩАТЬ. И не обращать внимания на нытьё "мамашков - онижедети".....
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14 час.
Садко Гусляр
...такое впечатление, что ты сидишь у рублёвского забора и подсматриваешь в щёлку за большими... - брякни ещё что-либо "патриотическое..."
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14 час.
Садко Гусляр
Маркс никого не дурил, это экономическая наука которой пользуются все в этом подлунном мире начиная от нищего и кончая МАСКОМ... - Не было бы Маркса, не было бы Маска...
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14 час.
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