Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Gennady Sokolovsky Лет 15 назад надо было НВП в школы возвращать. Вся либерасня к этому и вела - к нам припрутся и "возьмут тёпленькими". СРОЧНО надо ЭТО ВОЗВРАЩАТЬ. И не обращать внимания на нытьё "мамашков - онижедети".....

Садко Гусляр ...такое впечатление, что ты сидишь у рублёвского забора и подсматриваешь в щёлку за большими... - брякни ещё что-либо "патриотическое..."