Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Вдолгую: почему в России вернули НВП в школах

Как было отмечено ранее, специальная военная операция на Украине, вернее, ее неожиданное для большинства перерастание в широкомасштабную кровопролитную войну, стало сильнейшим стрессом не только для ВС РФ, но и для всего российского общества.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Лет 15 назад надо было НВП в школы возвращать. Вся либерасня к этому и вела - к нам припрутся и &quot;возьмут тёпленькими&quot;. СРОЧНО надо ЭТО ВОЗВРАЩАТЬ. И не обращать внимания на нытьё &quot;мамашков - онижедети&quot;.....
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14 час.
Садко Гусляр
...такое впечатление, что ты сидишь у рублёвского забора и подсматриваешь в щёлку за большими... - брякни ещё что-либо &quot;патриотическое...&quot;
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14 час.
Садко Гусляр
Маркс никого не дурил, это экономическая наука которой пользуются все в этом подлунном мире начиная от нищего и кончая МАСКОМ... - Не  было бы Маркса, не было бы Маска...
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14 час.

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