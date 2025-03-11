«Как-то удавалось забивать»: Овечкин рассказал о своих успехах и планах на будущее

Александр Овечкин не планирует продлевать контракт с хоккейным клубом «Вашингтон Кэпиталз». Об этом российский нападающий и капитан американской команды заявил в эксклюзивном интервью изданию «Спорт-Экспресс».
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