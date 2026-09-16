Пока в Ереване продолжают демонстрировать «независимость» от Москвы, реальная цена этой политики уже ложится на плечи простых армян.
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Армении нужна устойчивость а не резкие эксперименты!!!!!!!!!
Страна может и должна искать другие варианты а не сидеть вечно в одной зависимости