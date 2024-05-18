Почему Владимиру Путину в Китае был оказан столь особенный приём

Сегодня 1,1K прочитали Здравствуйте, недавно Владимир Путин посетил Китай. Первое, на что обратили внимание мировые СМИ, это особая торжественность приёма российского президента.
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