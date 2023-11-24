Крейсера возвращаются – в России решили массово строить мощнейшие корабли проекта 22350М.

90K прочитали И вновь появляются всё более интригующие новости касаемо нашего флота, и опять же они про "Амурский судостроительный завод", который, судя по всему, решил взять на себя заказ гораздо крупнее, чем того ожидалось ранее.
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