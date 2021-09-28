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Банки не смогут навязывать россиянам страховую компанию

Банки не смогут навязывать россиянам страховую компанию

Федеральная антимонопольная служба готовит проект постановления правительства, который позволит заемщикам покупать полис у любой страховой компании, получившей положительный рейтинг в одном из четырех российских агентств, сообщает газета "Известия".

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