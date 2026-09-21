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Россия планирует увеличить число иностранных студентов до 500 тысяч

Россия планирует увеличить число иностранных студентов до 500 тысяч

К 2030 году в российских вузах планируют обучать 500 тыс. иностранных студентов. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.

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