Россия планирует увеличить число иностранных студентов до 500 тысяч

К 2030 году в российских вузах планируют обучать 500 тыс. иностранных студентов. Об этом РИА Новости сообщил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.
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