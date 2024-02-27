На Украине оценили темпы сокращения населения за два года

Заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун в беседе с Deutsche Welle (DW, внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов) заявил, что население Украины с 2022 года сократилось на 7 миллионов человек .
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