Назад в 90-е. Какое будущее нам готовят «хозяева жизни»

Любопытно, однакоПолитикаНазад в 90-е. Какое будущее нам готовят «хозяева жизни» РОСГОД – Россия. Годы. Дни. Спустя двадцать лет «стабильности» и «вставания с колен» мы снова возвращаемся в прошлое.Вернуться к статье6414НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAIAlex ImenК сожалению, возразить нечего. Ничего хорошего после выборов нам не обещают. Только пытаются оправдать причины обнищания.ГусЕнаВеревка тебе поможет.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАА не пить спиртное не пробовали?ГГарики не кушать пищевое...VGVasily GolovХотите быть хозяева своей жизни,то берите убыточные предприятия и сделайте их прибыльными.Создадите рабочие места.Возникли долги за услуги ЖКХ.Найдите причину и разрешите ее.Сам продал квартиру в 97 кв.м и купил в 50 кв.м.Меньше стал платить.Тут жаловались на большой налог на землю.Просто за 55 соток надо много платить.Продать жалко. Другая жалоба пенсионера.Не могу на пенсию содержать дом за границей и в Подмосковье + квартиру.Пора разобраться с кредитами.На что брали кредиты?Знакомый купил Лексус,вышел на пенсию и не в состоянии оплачивать кредит. 3,5 млн долг.Женщина из подъезда продала однушку и купила двухкомнатную,взяв кредит.Надеялась на помощь сына.Он умотал в Австрию.Кредит повис.Игорь КузнецовИменно так. Нужно разбираться в каждом конкретном случае, а не обобщать.TatyanaНе обобщать они не умеют. И не только не обобщать. Они еще не умеют видеть что вокруг них происходит. Живут в своих темных фантазиях.Александр Яковлева ты сразу в лес, в шалаш и ЖКХ 0VGVasily GolovЯ про жизнь.Был ИП.Получил в 1994г 1 млн руб,пришли с автоматом.Жена отдала 300 тыс руб.Это темный лес был тогда.Один милиционер рассказал,что бойцы ОПГ докладывали дежурному ОМВБ о прошедшей ночи.Кто и где стреляли,дрались.кого убили. Контроль тотальный по городу. Директор завода издал книгу,где пишет.что к нему в кабинет пришли двое и назвали сумму за крышевания.Назвали суммы на счетах и общую прибыль.Пишет,что у ОПГ были операторы банков,аудиторские конторы,аналитики и наводчики.Кого на сколько.Сижу на лвочке,курю.Подходит парент и задает вопрос.Кто крышует кафе на первом этаже дома.где жил.Теперь по тарифы ЖКХ. Во многих регионах нет никакого развития экономики.Живут на субсидиях федерального бюджета и на кредитах.Но низкие тарифы ЖКХ компенсирует бюджет муниципальный.Потери дохода у перевозчиков из-за низких тарифов компенсирует бюджет.Тут общественный транспорт и электрички.Парадокс.Собственник транспорта один,а тариф устанавливает регион. Бюджет города компенсирует низкие тариф производителю услуг.Создается дефицит бюджета.Игорь КузнецовВозможно и так. Я не говорю что сейчас построена социально-ориентированная система. Если упрощённо, то при госкапитализме надо выстроить экономическую систему государства, ориентированная на человека, обеспечение его потребностей и защищенности. При этом подразумевается, что общество и все его представители непосредственно заинтересованы в целях собственного экономического обогащения и, как следствие, обогащение государства. Однако это противоречит левым взглядам граждан. Им внушалось что материальное вторично, главное утопические идеи, духовное развитие и единство взлядов.Игорь КузнецовЕсли госструктуры сращиваются с криминалом - так и будет. Впрочем так было и в СССР. Достаточно вспомнить сколько дел было возбуждено и как милиция и чекисты начали "войну" уже на "закате" жизни Брежнева. - При Брежневе в качестве противовеса КГБ было восстановлено Министерство охраны общественного порядка, которое в 1968 году было переименовано в Министерство внутренних дел. Бессменным главой этого ведомства на протяжении всего срока правления Брежнева был его старый соратник Николай Щелоков. ...TatyanaЭт-точно. Да так хорошо внушалось, что хочется снять шляпу перед пропагандистами КПСС))) Недавно попалась на глаза такая вещь из далекого СССР - Смерть пионерки называется, Эдуарда Багрицкого. Взрослыми глазами - форменное безобразие, набор избитых штампов и символов, к тому же деструктивная идея - умереть с галстуком и в салюте наперекор якобы замшелой матери. Пионерия - все, семья - зло. Но, на минуточку, мы ведь учили это г..но в 11 или 12 лет. Учили наизусть. В этом возрасте эти символы и штампы вливались прямо в мозг, минуя критическую сторону интеллекта, которая в этом возрасте еще не сформирована - жизненного опыта нет. Стоит ли удивляться, что у изрядной части населения, которые так себе учились в школе, книжки не читали, кроме того, что заставляли в школе - происходит психологическая эрекция каждый раз, когда звучит что-то из социалистического прошлого - неважно, что? Они уже забыли, что жить одной идеологией у них не получалось - хотелось кушать, быть тепло и красиво одетым и еще много чего хотелось, а этого не хватало. Это уже неважно. Главное - "файлы сошлись" - снова зазвучали речевки из тех времен))) Это пипец, честно говоря.Игорь КузнецовСама по себе социалистическая идея "От каждого по возможности, каждому по труду", по сути своей, верная. Только примитивные люди не понимают что сравнивать труд станочника и труд управленца достаточно сложно. Как пример - станочник перевыполнил план на 10% и получил на 10% больше. Управленец организовал производство и стали работать 10 станочников по новой технологии. Каждый из них делает уже по 120% к прежнему плану. Сколько надо платить управленцу-организатору?TatyanaДа полно - социалистическая ли это идея?Игорь КузнецовА Вы думаете только "уровниловка" должна быть при социализме? Как пример - ректор получает по 16-му разряду, имеет возможность организовать Договор по НИР, дополнительные источники дохода - публикации, зарубежные командировки на конференфии с банкетами, дачу и т.д. Ассистент читает 890 аудиторных часов в год, готовит материалы для публикаций (или просто сам пишет, а фамилию ректора приписывает чтобы опубликовали) и получает по 11 разряду. Это тоже социализм :-)Александр ПавловКвартиру продали отчего? От вашего возросшего благосостояния или наоборот? Или в большой квартире блуждать надоело? А если наоборот, значит стали жить хуже? Тогда почему хуже? Ведь от хорошей жизни никто просто так из "Жигулей" в "Запорожец" не пересаживался.TatyanaТак может - причина была продать? Я когда-нибудь тоже так сделаю. Мне будет легче жить и меньше уборки в компактной двушке, чем в большой двухэтажной трешке)) Да и по лестнице ходить не придется в том возрасте, когда это уже нелегко))Александр ПавловЯ о причине и интересовался. Никто просто так от лучшего в худшее не полезет. Меньшее не станет лучше бОльшего. Значит вынудили обстоятельства. А когда вынуждают, -это всегда плохо.TatyanaМеньшее еще как станет)) Я своей свекрови тоже не поверила когда-то, когда она говорила, что хочет маленький, компактный домик вместо большого. Теперь понимаю - после того, как выросли дети, в этих огромных комнатах только с тряпкой ползаешь, а ползать с каждым годом все труднее. Это только одна из возможных причин.Александр ДементьевИнтересно на какие шиши он такую квартиру приобрёл? Видимо в 90-е не растерялся. А то миллион - кредит (подо что?) , триста бандитам...А сам стометровые квартиры покупает.РОМАН МолчановВ 90 х жили хреново,но душа то была свободнее.Ночной кошмарГыыы...))) Когда голодно, душа всегда хочет освободиться от тела...)))TatyanaПосле того, как снесли железный занавес, душа была реально свободнее))) Но это и всё.Александр ПавловИ была надежда, которой сейчас нет.Лариса БачевскаяМеня в 90-е сократили за 8 лет до пенсии, да и тем, кто работал, зарплату не платили. До пенсии дожила только благодаря чуду, и сейчас я получаю пенсию, т.е. мне лучше, чем в 90-е. А плохо сейчас тем, кто в 90-е были детьми, либо ещё не родились, им в любом случае было тогда хорошо. Люди в 90-е и люди сейчас это разные люди, и сравнивать их некорректно.VGVasily GolovЯ брал для расчета пенсии зарплата 5 лет 70-х годов.С новыми зарплатами мизерная пенсия.Того времени рубль зарплаты стоил дороже.Светлана РейнбахПолностью согласна с вашими предыдущими высказываниями. Во все времена люди живут не одинаково. Кто на что учился, тот так и зарабатывал и соответственно получал пенсию. Исходя из своеей зарплаты моя пенсия должна быть гораздо выше, но применен коэффициент К= 1,2. Но я никогда не стонала. Надо не сидеть на диване или за компом а находить выход. Удачи всем недовольным соей жизнью. В 90-е выкручивались, а сейчас гораздо проще. Только привыкли- когда хорошо хочется ещё лучше .Александр ГоловиновАвтор статьи «раскачивает лодку», манипулируя цифрами и событиями, надавливает на «больную мозоль». Может хватит уже заниматься садомозахизмом?Ночной кошмарДа и цифры не совсем достоверные.Александр ДементьевКаждый рассматривает проблемы со своей колокольни. Кто то с наполнения собственного кармана, а кого то заботит нынешнее состояние и будущее государства. В СССР за будущее особо не переживали. Ни за своё, ни за государственное. Сейчас же большинство живёт одним днём. На будущее страны, на будущее детей и внуков стало нас...ть. Печально то, что и правителям на будущее НАШИХ детей и внуков тоже нас...ть. Главное - дожить тихо-мирно и благополучно сдохнуть.Vlad ИвановАВТОР: «Это будет опытный, отчаявшийся, и сто раз незаслуженно униженный русский народ, который точно знает, что, так как он живёт сегодня, больше жить нельзя.» МНЕНИЕ: Это есть никчемный и безинициативный народ, который не может постоять за свои права. Точнее говоря, это есть стадо, которое погоняют сионисткие пастухи.VGVasily GolovЭто "стадо" разъезжает на легковых машинах,любит отдыхать за рубежом,есть охлажденное мясо и рыбу.От мороженного продукта нос воротит.Ему ножки Буша.произведенные 10 лет назад.не нужны.в 90-е очереди за ними.Понятия не имели об охлажденном мясе и рыбе. 834 автомобиля на 1000 семей.По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в минувшем сентябре продано 119485 новых легковушек и легких коммерческих автомобилей против 154409 машин годом ранее.Уже сегодня сложилась ситуация, что автомобилей для продажи на вторичном рынке катастрофически не хватает. Перекупщики появились на э том сегменте рынка. Отвезли за отдых за рубежом в 2019г 27 млрд$,2020- 12 млрд,на сезон 2021г- 2,7 млдр$.За 9 мес 2021г купили 8,4 млн смартфонов. в 2020г очередь за айфонами от Aplle/ЛЛавровВопрос, если всё так плохо, то почему народ из года в год голосует за эту власть и этого президента, что, с ума все сошли, или уже привыкли быть рабами, почувствовали себя в своей тарелке, как 160лет назад в крепостном праве????Василий ШафрановНикто за них особо не голосовал. Выборы стали фарсом, профанацией. Уже практически доказан вброс 14 млн. голосов за ЕдРо по электронному голосованию. В ютубе есть материалы на эту тему.Александр ПавловВы так и не поняли, что голосует не народ, голосует власть. Сама за себя.ЛЛавровА мне кажется, предав СССР и советскую власть в 1991году, народ продолжает предавать, но теперь уже Россию, а власть, если она есть, в чем я глубоко сомневаюсь, не способна даже на организацию своих фальшивых выборов, если бы не инструкции извне.Ночной кошмарВообще то это советская власть и советское государство предало народ. Ну, а что ты ещё на свободе, это не значит, что власти нет. Просто она тебя жалеет, как дурачка.TatyanaВы задали отличный вопрос. Только ответили на него неверно))) Никто с ума не сошел. Просто люди голосуют потому, что им сейчас нравится жить и ничего не хочется менять. А НЕ идут на выборы - потому что не особо довольны жизнью, но что-то делать, чтобы поменять - не будут, то есть - недостаточно недовольны. То есть - ПОЧТИ довольны))) вот и всё.ЛЛавровСпорить не буду, есть всегда довольные и недовольные, но есть тенденция к недовольству даже у довольных, а это звонок властям, т.к. довольные гораздо более организованы, чем недовольные, а учитывая их возможности и ресурсы они могут изменить ход нынешних часов., которые явно отстают из-за неумелого их обслуживания.TatyanaЯ с Вами почти согласна. НО. Тенденция - это именно то, что является полем деятельности политтехнологов. А это профессия такая. То есть - этим занимаются профессионалы. Профессионал убедит почти любого, что он живет плохо. все вокруг воры и подонки и беднягу обкрадывают каждый день, и неважно, как этот бедняга живет на самом деле. Их этому учат. Специально. и вот уже мой сосед, меняющий дорогую машину на еще более дорогую каждые два года, имеющий двоих детей и совершенно небедствующий с неработающий женой, считает, что ему государство недодало.Леонид АлексеевОчередной "плач ярославны"!А я считаю,что Россия сегодня живёт так хорошо,как никогда не жила!При всех каких-то отдельных неурядицах,которые были,есть и будут в любой стране и в любые времена!!!И будущее будет прекрасным,если не победят вот такие всепропальщики и глупцы как автор...Василий ШафрановНе бреши уже. Кто живет лучше, кремлевские? В провинции люди не живут, а выживают. Бесите уже. иуды.Леонид АлексеевВаське Шафрану,тупоголовому мудаку:Ты,сучонок,не знаешь что такое выживать.Вот сейчас попиздишь здесь,как тебе тяжко,сядешь на авто и дриснешь куда-нибудь на шашлыки!А мне 72 и я прекрасно помню как жилось при советах годах в 60-70-х:скудно,неинтересно и безрадостно,но и это даже я бы не назвал "выживанием"!Но если ты алкашик,нарик или просто бездельник,тогда мне тебя,мудака,и вообще не жалко!!!TatyanaЭто точно)) https://youtu.be/5_7okWKIW2IАлександр ДементьевЭто мудаку ,Лёхе Алексееву, в 60-70-х годах жилось плохо и скудно. Наверное работать было лень. А мне ( 74 года) жилось хорошо и весело. Порой даже великолепно. Не надо пи...ть про свою тяжёлую жизнь. В те годы каждый мог построить свою жизнь так, как хотел.Владимир СВЛелик Алексеева .. прожил всю жизнь в Крыму ... Раньше хохляцкой Власти смотрел в рот ... теперь вот путинской смотрит в рот ... такие приспособленцы выживают при любой Власти ... Для них понятия Совести и чести НЕ существуетЛЛавровВопросы есть, но при крепостном праве было не лучше, да и рабовладельцы, совсем не церемонились с рабами, раб был, есть и будет рабом всегда, а в нашей стране основная масса бывших крепостных еще помнит крепостное право и чувствует его корни, т.к. для вытравления из граждан их раболепства необходимы века, а не 75лет советской власти, т.ч. народ ещё долго будет позволять властям их вольности во всех сферах жизнедеятельности государства, это, к большому сожалению, и есть удел рабов.Юрий DedБатенька ежели ты раб - то это твоё личное дело и вешать на всех ярлыки не стоит .ЛЛавровСудя по комментариям уж Вам то, извините, очень далеко до дворянства, т.ч. не надо отрываться от нужд и чаяний простых трудяг - нынешних крепостных, да и на "ТЫ", вроде не переходили, что и является первой ласточкой местонахождения.Валер КрюковПрав автор, другого и быть не может - посмотрите кто нами правит, бывшие голодные, которые пришли покушать и прибарахлиться, они и близко не стояли к руководящим должностям, дак это и на Украине так же.Ночной кошмарСам то ты точно не из дворян. Да и с мозгами у тебя напряжёнка - "...первой ласточкой местонахождения." Шедевр "дворянской" мысли.Игорь КузнецовЧитаю: "когда почти половину своего дохода люди отдают в счёт погашения кредитов". Есть такие граждане, которым нельзя давать кредиты. Но комбанки дают, что уж говорить про микрокредитование. Безответственность и надежда что комбанк "лопнет", кредит не надо будет отдавать - вот основные причины. Но коллекторы-бандиты придут всё равно и отнимут последнее. Первое правило - не залезай в долги более чем на сумму 2-х месячного своего дохода. Конечно же не микрокредитование.Ночной кошмарАффтор - наглый лгунишка. Он утверждает, что долги россиян за ЖКХ достигли 1 000 000 000 000. Он даже не знает как это число называется. (один триллион, если кто не знает) Просто написал после единицы кучу нулей. Для впечатления... На самом деле долги за ЖКХ несколько меньше... 460,8 млрд руб. То есть аффтор в 2 с лишним раза завысил цифры. Ну, и о последних выступлениях президента... Президент дал ясно понять, что сейчас его приоритетная задача, это борьба с бедностью. Каким извращённым умом должен обладать аффтор этого дерьма, чтобы так исказть смысл сказанного президентом. По нему Борьба с бедность., это никаких реальных сдвигов к улучшению жизни народа. Вывод - очередная заказная статья от либераст-коммунистов, которых оплачивает Госдеп, под нашего президента. https://www.gazeta.ru/business/news/2021/07/24/n_16290296.shtmlАлександр ДементьевОсталось решить самую малость. Создать этот Суд Подчинённых....Мечтать не вредно....Николай ЧиляковПока америкосы будут советчиками в наших структурах, дальше 90-х(нестабильных) мы не двинемся. Сейчас их задача (и внутренней 5-й колонны) доконца воссоздать в России зависимую полностью от запада территорию: рынок сбыта своих говённых "товаров" и качать ресурсы... Мы и так уже 30 лет исполняем танец под их дудку...ОлегсандрМы и раньше не богато жили, но как-то справлялись, а потому нечего ждать сверху манны небесной и слушать дармоедов и всяких бездарей, жили до них, проживём и после. А раз скулят, значит правильно их давят!ИИринаЕсли бы ельцинско-путинская власть считала ,что она приносит пользу российскому народу ,и что у неё есть много сторонников ,то не наняла бы она огромную армию злобных быдло-кремлеботов ,загадивших Интернет .Аристов Игорь МихайловичВсе забывают про нашу столетнюю историю. Если кратко ... !917 год -революция. Потом интервенция, гражданская война, НЭП, борьба за власть в верхах, репрессии, тюрьмы, расстрел невинных людей, Великая Отечественная Война, восстановление народного хозяйства, череда вождей старперов, развал СССР, разруха, стремление Запада разрушить Россию, Пришёл Путин - прежде всего нужно создать армию, которая может защитить страну. Ушли на это многие годы. Запад - "Россия -агрессор", санкции и т.д.Опять нужно защищать страну. Всё это требует усилий всего народа. И как совместить всё это с высоким уровнем жизни? И что, мы всё это помним и уж очень стараемся? Только нытьё и поиски виноватых. Если бы наши отцы и деды так воевали в ВОВ, вообше бы ничегт не было и нас многих бы не было. Пора дело делать... а не ныть и искать виноватых.АМАлиса МайскаяКакая мерзотная статейка. Автор - обычная сволочь.Александр ДементьевЧем автор не угодил? Помешал спокойно хрюкать у кормушки? Ай-ай-ай.. Фулюган какой...АМАлиса МайскаяНе обобщайте, "хрюкают у кормушки", как раз, те, кто не умеет работать, ждет халявы, и льет помои на государство, власть, обвиняя ее во всех своих неприятностях, с которыми справляться так и не научились. Ваша единственная способность - это жалко скулить и хамить незнакомым людям. Сочувствую вам и автору.Владимир EвтушенкоЕсли нет автора статьи, то цена ей ноль.Владимир EвтушенкоЛехаиму алексееву,тупоголовому мудаку: шизоиду геббельсовскомуТы,сучонок,не знаешь что такое выживать.Вот сейчас попиздишь здесь,как тебе тяжко,сядешь на авто и дриснешь куда-нибудь на шашлыки!А мне 74 и я прекрасно помню как жилось при советах годах в 60-70-х: нормально,нинтересно и радостно,но и это даже я бы не назвал "выживанием"!Но... ты, говно, которому нет и 40 всё льёшь помои на СССР.Томара Тычковаочередной продажный " патриот" сменил "степановну2 и активно продолжает гадить стране, сводя с ума стариков и не за бесплатно. Похоже, платят ему в посольстве америкашек, не зря же он так пыжится и тужится.Комментировать
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