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Польша решила закрыть для грузовиков еще один КПП на границе с Украиной

Польша решила закрыть для грузовиков еще один КПП на границе с Украиной

Государственная пограничная служба Украины поделилась в своем Telegram-канале информацией о том, что польские пограничники приняли решение временно остановить пропуск грузовых машин через КПП «Угринов-Долгобычев», который граничит с Украиной.

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