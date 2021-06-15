Виралайф

37 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс ZLOYBOY
    Вот до чего дожили... Не можем с Китаем заключить полномасштабный договор о Взаимопомощи (который до Доманского сущес...«Почти союз»: что...
  • Россиянин
    Эта сволочь войдет в историю как разрушитель экономики СССР.Чубайс рассказал,...
  • Александр Кожемяченко
    👍Условия транзита ...

Спортивных комментаторов Генича и Моссаковского лишили аккредитации на Евро-2020

Спортивных комментаторов Генича и Моссаковского лишили аккредитации на Евро-2020

В рамках футбольного турнира “Евро-2020” разгораются совсем не спортивные скандалы. Так, российский комментатор Михаил Моссаковский рассказал о том, что его не пустили в Баку на матч между Швейцарией и Уэльсом, который он должен был комментировать.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх