Спортивных комментаторов Генича и Моссаковского лишили аккредитации на Евро-2020

В рамках футбольного турнира “Евро-2020” разгораются совсем не спортивные скандалы. Так, российский комментатор Михаил Моссаковский рассказал о том, что его не пустили в Баку на матч между Швейцарией и Уэльсом, который он должен был комментировать.