Почему нельзя оставлять пустые бутылки на столе: история традиции и народные приметы Юлия ПономареваИстория распространенного запрета ставить пустые бутылки на стол увлекательна, как и многие другие народные приметы.
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