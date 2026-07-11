Исследование Кембриджа выявило ключевые риски централизации сети Ethereum

Исследователи Кембриджского центра альтернативных финансов выяснили, что почти треть активности узлов сети Ethereum приходится на США, тогда как около 39% размещено в странах Европейского союза без учета Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии