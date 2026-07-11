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Исследование Кембриджа выявило ключевые риски централизации сети Ethereum

Исследование Кембриджа выявило ключевые риски централизации сети Ethereum

Исследователи Кембриджского центра альтернативных финансов выяснили, что почти треть активности узлов сети Ethereum приходится на США, тогда как около 39% размещено в странах Европейского союза без учета Великобритании.

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