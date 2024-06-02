Отдаленный поселок Карелии не оставили без связи

Жители поселка Кинелахта в Пряжинском районе не остались без связи с внешним миром в пожароопасный период, благодаря оперативной работе связистов В Кинелахте не только умеют «строить» чиновников, но и быть благодарными за вовремя и качественно сделанную работу.
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