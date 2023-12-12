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Прямая линия Мурата Кумпилова: помощь участникам и ветеранам СВО – под личным контролем

Прямая линия Мурата Кумпилова: помощь участникам и ветеранам СВО – под личным контролем

Глава Республики Адыгея подчеркнул успешность деятельности этой структуры, отметив, что за первые полгода через филиал фонда предоставили помощь более чем 1100 участникам и ветеранам СВО, а также их семьям.

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