Прямая линия Мурата Кумпилова: помощь участникам и ветеранам СВО – под личным контролем

Глава Республики Адыгея подчеркнул успешность деятельности этой структуры, отметив, что за первые полгода через филиал фонда предоставили помощь более чем 1100 участникам и ветеранам СВО, а также их семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии