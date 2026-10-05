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Царьград

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В 31 муниципалитете Кубани введён режим беспилотной опасности

В 31 муниципалитете Кубани введён режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введён на территории 31 муниципалитета Краснодарского края, включая Краснодар и города черноморского побережья — Сочи, Геленджик, Анапу и Новороссийск.

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