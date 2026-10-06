Сотруднице севастопольского банка дали пять лет за хищение 24 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Севастопольский суд вынес приговор сотруднице банка, которая обманом оформила на себя больше 24 млн рублей.
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