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Сотруднице севастопольского банка дали пять лет за хищение 24 млн рублей

Сотруднице севастопольского банка дали пять лет за хищение 24 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Севастопольский суд вынес приговор сотруднице банка, которая обманом оформила на себя больше 24 млн рублей.

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