Губернатор региона рассказал о создании туристско-информационного центра в здании бывшего кинотеатра «Октябрь»

Туристско-информационный культурный центр станет совместным проектом Российской Федерации и Республики Беларусь В Смоленске готовится проект создания туристско-информационного культурного центра Российской Федерации и Республики Беларусь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии