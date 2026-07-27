Редчайший Атлас XIX века вернулся в Херсонес после реставрации

Позади почти 10 месяцев кропотливой работы. Редчайший "Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года, составленный Эдуардом Тотлебеном, вернулся в Херсонес после реставрации в Российской государственной библиотеке.