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Редчайший Атлас XIX века вернулся в Херсонес после реставрации

Позади почти 10 месяцев кропотливой работы. Редчайший "Атлас планов и чертежей к описанию обороны Севастополя" 1863 года, составленный Эдуардом Тотлебеном, вернулся в Херсонес после реставрации в Российской государственной библиотеке.

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