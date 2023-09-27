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Яков Кедми прокомментировал фото хасида, целующегося с украинским нацистом

Яков Кедми прокомментировал фото хасида, целующегося с украинским нацистом

Бывший шеф израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми прокомментировал фотографию, на которой приехавший в Умань на празднование еврейского нового года хасид целует шеврон и боевика запрещенного в РФ «Правого сектора»*.

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