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Дуайт Ховард: «Решение покинуть «Лейкерс» принималось на эмоциях. На меня тогда сыпались все шишки»

«Решение покинуть «Лейкерс» было принято на эмоциях. Я точно не сидел и не размышлял о событиях, принимая логичное решение, потому что был разозлен.

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