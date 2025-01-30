Хаб ВСУ «похоронили» вместе с боевиками: Карта специальной военной операции на Украине на 30 января 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВ рамках Специальной военной операции на Украине российские войска нанесли удар по крупному логистическому узлу ВСУ в Степногорске Запорожской области.
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