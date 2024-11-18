Apple возвращается к идее Стива Джобса о создании фирменного телевизора

Марк Гурман из Bloomberg заявил, что Apple «обсуждает идею создания телевизора под брендом Apple». Он не предоставил никаких дополнительных подробностей о телевизоре, но сказал, что это может быть одно из нескольких грядущих новых устройств для умного дома.
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