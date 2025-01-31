Зубная нить снизила риск инсульта

Здоровье и продолжительность жизни во многом зависят от образа жизни. Согласно недавним исследованиям, достаточно спать удается всего 15% всех людей в мире, а одиночество может быть опаснее для организма, чем ожирение и алкоголизм.
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