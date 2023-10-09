Ван Дейк о 2:2 с «Брайтоном»: «Ливерпуль» ехал за победой, у нас были возможности для этого. В первом пропущенном голе есть и моя вина, второй – из-за недопонимания»

Матч «Ливерпуля» и «Брайтона» в 8-м туре АПЛ завершился вничью (2:2). «Мы ехали за победой. Думаю, у нас были возможности ее добиться, но в итоге мы сыграли вничью, проведя сложный матч.
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