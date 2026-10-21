Нейропсихолог Светлана Колобова утверждает, что использование смартфонов не ускоряет старение мозга. Возрастные изменения начинаются после 22–25 лет, но память и реакция снижаются только после 40.
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На прямую смартфоны мозг не старят, но на развитие они всё-таки влиять могут. Самое лучшее что мы можем делать для своего мозга - это тренировать его. Когда мы ставим перед собой новые задачи наш мозг развивается. Наш Творец создал нас с потребностью развиваться, о чём написано в Священном Писании: «Приобретай мудрость, приобретай разум: не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих».
Притчи, 4 глава — Библия — Синодальный перевод.