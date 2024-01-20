Музей Победы подготовил онлайн-показ ко Дню Республики Крым

20 января, в День Республики Крым, онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет специальный кинопоказ. Зрители увидят документальный фильм о подготовке и проведении операции по освобождению Крымского полуострова от фашистских захватчиков в 1944 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии