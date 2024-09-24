Театр абсурда
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Театр абсурда

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Весточка из Киева. Зеленский - крыса без корабля

Весточка из Киева. Зеленский - крыса без корабля

Юрий Кот   Пришла новая порция информации из Кыйива от моего друга. Ситуация разворачивается очень стремительно.

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