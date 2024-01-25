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Крымчанина отправили в колонию строгого режима за попытку госизмены

Крымчанина отправили в колонию строгого режима за попытку госизмены

Крымчанина отправили в колонию строгого режима за покушение на госизмену. Как сообщили РИА «Новый День» в Верховном суде РК, мужчина 1975 года рождения признан виновным в помощи иностранному государству в его деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (ч.

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