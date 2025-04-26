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Почему в школах СССР до 70-х годов массово изучали немецкий

Почему в школах СССР до 70-х годов массово изучали немецкий

Сейчас в отечественных школах изучают самые разные языки: от португальского до китайского. Но, вне всякого сомнения, лидирует по популярности английский, который преподают во всех школах страны.

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Комментарии
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Leonid PlиGin
Ерунда! Просто в 70-е годы благодаря радиостанции &quot;Голос Америки&quot; в СССР возникло убеждение, что Америка - это рай на земле и большинство советской молодёжи мечтало туда свалить. С этой целью и изучали английский. Активно штудировали английский язык и советские проститутки, чтобы заманивать богатых иностранных клиентов у гостиниц &quot;Интурист&quot;.
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15 час.
Борис Леонтьев
Что за бред автор?  Я учился в 60-х и изучал английский. Кроме того в школах учили и немецкий и французский. Никаких предпочтений немецкому не было. Как не было и родителей которые, якобы, требовали его запретить. В какой класс попал, такой и язык учил. А иногда пол класса учили английский, а другая половина - немецкий. Вот с французским за 101-ым км было трудно из-за нехватки учителей. Ну а предпочтения таки были, где-нибудь в глубинке или сельской местности и связаны они были только с тем сколько преподавателей и по какому языку преобладали в данной местности. Правда это касалось и остальных предметов тоже.
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13 час.
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