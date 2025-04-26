Почему в школах СССР до 70-х годов массово изучали немецкий

Борис Леонтьев

Что за бред автор? Я учился в 60-х и изучал английский. Кроме того в школах учили и немецкий и французский. Никаких предпочтений немецкому не было. Как не было и родителей которые, якобы, требовали его запретить. В какой класс попал, такой и язык учил. А иногда пол класса учили английский, а другая половина - немецкий. Вот с французским за 101-ым км было трудно из-за нехватки учителей. Ну а предпочтения таки были, где-нибудь в глубинке или сельской местности и связаны они были только с тем сколько преподавателей и по какому языку преобладали в данной местности. Правда это касалось и остальных предметов тоже.