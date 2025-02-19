В Татарстане застройщики полностью готовы перейти на электронное взаимодействие с Росреестром

Застройщики Республики готовы полностью перейти на электронное взаимодействие с Росреестром. Напомним, с 1 марта вступает в силу Федеральный закон, который определяет порядок электронного взаимодействия между Росреестром и юридическими лицами.
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