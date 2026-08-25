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Царьград

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Росатом заменит импортные компоненты на заводе в Калужской области

Росатом заменит импортные компоненты на заводе в Калужской области

"Росатом" планирует полное импортозамещение компонентов на новом заводе в Калужской области. Технический директор Юрий Лемехов отметил, что Россия производит изотопы самостоятельно и уже разрабатывает отечественные белковые соединения для радиофармпрепаратов.

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