Росатом заменит импортные компоненты на заводе в Калужской области

"Росатом" планирует полное импортозамещение компонентов на новом заводе в Калужской области. Технический директор Юрий Лемехов отметил, что Россия производит изотопы самостоятельно и уже разрабатывает отечественные белковые соединения для радиофармпрепаратов.
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