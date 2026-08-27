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Газета.ру

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Захарова: Гросси придерживается страусиной тактики в украинском конфликте

Захарова: Гросси придерживается страусиной тактики в украинском конфликте

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РФ раскритиковала генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, заявившего об отсутствии у ООН каких-либо результатов по урегулированию украинского кризиса.

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